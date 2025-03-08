Энтони Эдвардс лидирует по количеству трехочковых с ведения и их реализации
Энтони Эдвардс показывает высокую бросковую эффективность.
Защитник «Миннесоты» лидирует с большим отрывом по количеству трехочковых попыток с ведения (411) и при этом показывает наиболее высокий процент (39,7) среди лидеров по этому игровому компоненту.
Эдвардс улучшил свои показатели результативности и точности дальних бросков в этом сезоне, набирая 27,2 очка при 40,6% трехочковых (общий процент).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Оуэна Филлипса
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