Энтони Эдвардс лидирует по количеству трехочковых с ведения и их реализации

Энтони Эдвардс показывает высокую бросковую эффективность.

Защитник «Миннесоты» лидирует с большим отрывом по количеству трехочковых попыток с ведения (411) и при этом показывает наиболее высокий процент (39,7) среди лидеров по этому игровому компоненту.

Эдвардс улучшил свои показатели результативности и точности дальних бросков в этом сезоне, набирая 27,2 очка при 40,6% трехочковых (общий процент).