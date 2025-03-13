Энтони Эдвардс об игре против дабл-тима: «Часто наблюдаю за Лукой»

Энтони Эдвардс рассказал, как учится играть против дабл-тима.

«Все время смотрю видео об этом. Я знаю, что игрок на слабой стороне выйдет на подстраховку, угол будет открыт, они начнут предварительно смещаться в угол, и откроется фланг.

Просто читаю эти маленькие детали и наблюдаю, как атакуют другие игроки, против которых используют дабл-тим, и как они пытаются этим манипулировать, особенно Лука Дончич .

Я часто наблюдаю за Лукой, вижу, как он атакует против дабл-тима. Несмотря на то, что мы играем в разном темпе, я наблюдаю за его стратегией, и это очень мне помогает», – рассказал защитник «Миннесоты».