Андрей Ватутин: «Уверен, что лига проведет профессиональный анализ того, как так получилось, что команды набрали 70 фолов на двоих»

Андрей Ватутин обратил внимание на 70 фолов в матче ЦСКА – «Локо» (88:84).

«В Краснодаре не только замечательная погода, но и, как всегда, невероятная атмосфера и болельщики. Конечно, спасибо нашим болельщикам, которых было слышно и видно.

Мы контролировали большую часть игры, но в концовке своими подчас невероятными ошибками дали сопернику шанс. Но как принято говорить: плохая победа лучше хорошего поражения, поэтому идем дальше, а тренеры и игроки, не сомневаюсь, сделают работу над ошибками.

Уверен, что и лига проведет профессиональный анализ того, как так получилось, что команды набрали 70 фолов на двоих», — сказал президент ЦСКА .

70 фолов в одном матче стали рекордом Единой лиги ВТБ.