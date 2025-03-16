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Андрей Ватутин: «Уверен, что лига проведет профессиональный анализ того, как так получилось, что команды набрали 70 фолов на двоих»

Андрей Ватутин обратил внимание на 70 фолов в матче ЦСКА – «Локо» (88:84).

«В Краснодаре не только замечательная погода, но и, как всегда, невероятная атмосфера и болельщики. Конечно, спасибо нашим болельщикам, которых было слышно и видно.

Мы контролировали большую часть игры, но в концовке своими подчас невероятными ошибками дали сопернику шанс. Но как принято говорить: плохая победа лучше хорошего поражения, поэтому идем дальше, а тренеры и игроки, не сомневаюсь, сделают работу над ошибками.

Уверен, что и лига проведет профессиональный анализ того, как так получилось, что команды набрали 70 фолов на двоих», — сказал президент ЦСКА.

70 фолов в одном матче стали рекордом Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
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logoАндрей Ватутин
logoЛокомотив-Кубань
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