Андрей Ведищев о поражении от ЦСКА: «Играли волнами, наделали много невынужденных ошибок»
Андрей Ведищев назвал причины поражения «Локо» от ЦСКА – 84:88.
«Поздравляю ЦСКА с победой, они сегодня сыграли более умно и командно. Мы, как и в матче с «Зенитом», играли волнами, чередуя хорошие отрезки с плохими, наделали много невынужденных ошибок – сыграли не так, как планировали и в защите, и в нападении.
Из положительного отмечу, что смогли вернуться в концовке за счет большого желания отыграться. Чтобы побеждать такие команды, как ЦСКА, нужно играть умнее и следовать плану на игру. Именно это сегодня у нас не получилось. Будем анализировать и исправлять ошибки, готовиться к следующей игре», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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