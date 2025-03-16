Андрей Ведищев о поражении от ЦСКА: «Играли волнами, наделали много невынужденных ошибок»

Андрей Ведищев назвал причины поражения «Локо» от ЦСКА – 84:88.

«Поздравляю ЦСКА с победой, они сегодня сыграли более умно и командно. Мы, как и в матче с «Зенитом», играли волнами, чередуя хорошие отрезки с плохими, наделали много невынужденных ошибок – сыграли не так, как планировали и в защите, и в нападении.

Из положительного отмечу, что смогли вернуться в концовке за счет большого желания отыграться. Чтобы побеждать такие команды, как ЦСКА, нужно играть умнее и следовать плану на игру. Именно это сегодня у нас не получилось. Будем анализировать и исправлять ошибки, готовиться к следующей игре», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».