Андреас Пистиолис: «Финальная разница в счете не отражает того преимущества, которое было у ЦСКА над «Локо»
«Прежде всего, хочу поблагодарить фанатов ЦСКА, которые сегодня болели за нас на трибунах «Баскет-холла». Я знаю, что некоторые из них приехали из Москвы – это знак большой преданности клубу, мы это очень ценим.
На мой взгляд, финальная разница в счете не отражает того преимущества, которое у нас было. Но в Краснодаре всегда очень сложно выигрывать, мы рады, что нам это удалось, и не так важно, с какой именно разницей.
Что позволило нам добиться большого разрыва в счете во 2-й и 3-й четверти? В первую очередь, уверенная защита. Мы контролировали темп матча и очень терпеливо искали наилучшие возможности в атаке. В концовке соперник создал хаос, в котором чувствовал себя увереннее. Но я верил в свою команду, потому что мы отрабатываем на тренировках похожие моменты, когда надо быстро принимать решения в условиях закончившихся тайм-аутов», – сказал главный тренер ЦСКА.
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