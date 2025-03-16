Андреас Пистиолис: «Финальная разница в счете не отражает того преимущества, которое было у ЦСКА над «Локо»

Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом-Кубань» – 88:84.

«Прежде всего, хочу поблагодарить фанатов ЦСКА, которые сегодня болели за нас на трибунах «Баскет-холла». Я знаю, что некоторые из них приехали из Москвы – это знак большой преданности клубу, мы это очень ценим.

На мой взгляд, финальная разница в счете не отражает того преимущества, которое у нас было. Но в Краснодаре всегда очень сложно выигрывать, мы рады, что нам это удалось, и не так важно, с какой именно разницей.

Что позволило нам добиться большого разрыва в счете во 2-й и 3-й четверти? В первую очередь, уверенная защита. Мы контролировали темп матча и очень терпеливо искали наилучшие возможности в атаке. В концовке соперник создал хаос, в котором чувствовал себя увереннее. Но я верил в свою команду, потому что мы отрабатываем на тренировках похожие моменты, когда надо быстро принимать решения в условиях закончившихся тайм-аутов», – сказал главный тренер ЦСКА.