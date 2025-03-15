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Защитник «Далласа» Данте Экзам выбыл на неопределенный срок

В списке травмированных «Маверикс» значатся 9 человек.

Защитник Данте Экзам не сможет принимать участие в матчах из-за сломанной кости в левой руке.

В этом сезоне Экзам сыграл в 17 играх, набирая в среднем 9,5 очка, 1,8 подбора и 2,9 передачи за 20 минут на площадке.

Помимо Экзама, еще 8 игроков «Далласа» находятся в списке травмированных: Энтони Дэвис, Кайри Ирвинг, Пи Джей Вашингтон, Дэниэл Гэффорд, Дерек Лайвли, Кай Джонс, Джейден Харди, Оливье-Максанс Проспер.

Кайри Ирвинг и Оливье-Максанс Проспер в текущем сезоне точно не вернутся.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
logoДаллас
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травмы
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logoДерек Лайвли
logoДэниэл Гэффорд
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