Защитник «Далласа» Данте Экзам выбыл на неопределенный срок

В списке травмированных «Маверикс» значатся 9 человек.

Защитник Данте Экзам не сможет принимать участие в матчах из-за сломанной кости в левой руке.

В этом сезоне Экзам сыграл в 17 играх, набирая в среднем 9,5 очка, 1,8 подбора и 2,9 передачи за 20 минут на площадке.

Помимо Экзама, еще 8 игроков «Далласа » находятся в списке травмированных: Энтони Дэвис , Кайри Ирвинг, Пи Джей Вашингтон , Дэниэл Гэффорд, Дерек Лайвли , Кай Джонс, Джейден Харди, Оливье-Максанс Проспер.

Кайри Ирвинг и Оливье-Максанс Проспер в текущем сезоне точно не вернутся.