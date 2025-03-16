9

«Даллас» может начать получать авто-поражения из-за большого количества травм

«Даллас» находится на грани авто-поражений.

«Мэверикс» рискуют начать получать авто-поражения в матчах, если в составе команды окажется меньше восьми активных игроков, необходимых для участия в матче.

Причиной сложной ситуации могут стать как неполный состав команды из-за травм, так и правила потолка зарплат в лиге. Первый матч, за который «Мэвс» могут получить авто-поражение, состоится в понедельник, 24 марта, против «Бруклина».

На данный момент в списке травмированных игроков «Далласа» числятся: Энтони Дэвис, Кайри Ирвинг, Дэниэл Гэффорд, Дерек Лайвли, Пи Джей Вашингтон, Джейден Харди, Данте Экзам, Кай Джонс и Оливье-Максанс Проспер.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
logoДаллас
травмы
logoНБА
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Семья Адельсонов лишила нас легенды». Болельщик «Далласа» пожаловался в мэрию на обмен Луки Дончича
7сегодня, 19:08
НБА. 44 очков от Морэнта не хватило «Мемфису» в матче с «Кливлендом», «Денвер» вырвал победу у «Лейкерс» и другие матчи
185сегодня, 05:00
Защитник «Далласа» Данте Экзам выбыл на неопределенный срок
18сегодня, 04:20
Боб Вулгарис – о Патрике Дюмоне: «Стопроцентный болван»
11вчера, 09:50
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» примет «Нью-Йорк», «Детройт» сразится дома с «Оклахомой» и другие матчи
527 минут назадLive
NCAA. Big Ten. 1/2 финала. 25 очков и 10 подборов Влада Голдина помогли Мичигану обыграть Мэриленд и выйти в финал
228 минут назад
Брайс Джеймс и Сьерра Каньон выиграли чемпионат штата. Леброн Джеймс присутствовал на финале
6сегодня, 19:52Видео
«Семья Адельсонов лишила нас легенды». Болельщик «Далласа» пожаловался в мэрию на обмен Луки Дончича
7сегодня, 19:08
Кэм Томас пропустит остаток регулярки из-за травмы задней поверхности бедра
5сегодня, 18:19
«Атланта» лидирует по количеству дней в зоне плей-ин за последние пять сезонов
9сегодня, 17:27Фото
Стефон Касл о гонке за звание новичка года: «Трудно не следить за ней»
4сегодня, 16:25
Ник Райт: «Когда я составляю стартовую пятерку всех времен, я выбираю Карри, но когда я перечисляю величайших игроков в истории, Стеф стоит позади Мэджика»
5сегодня, 16:11
Тим Леглер о Стефене Карри: «Ни один игрок в истории НБА не заставлял оборону быть более ответственной за свое местонахождение каждую секунду»
21сегодня, 15:55
Антуан Уокер: «Знал, что связка Луки и Леброна сработает, потому что связка Кайри и Леброна сработала»
3сегодня, 15:21
Ко всем новостям
Последние новости
Жорди Фернандес: «Кэм Томас отлично вписался в команду. У нас есть план на будущее»
15 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях победил «Брешию», «Трапани Шарк разгромил «Триест»
сегодня, 21:45
ACB. «Сарагоса» обыграла «Уникаху», «Гран-Канария» была сильнее «Манресы» и другие результаты
сегодня, 21:40
Чемпионат Греции. ПАОК выиграл у Кардицаса, «Лаврион» уступил АЕКу
сегодня, 20:14
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Галатасарая», «Фенербахче» победил «Манису»
сегодня, 20:11
Адриатическая лига. «Студентски центар» в гостях обыграл «Морнар Бар»
сегодня, 19:25
Энджел Риз – лучший защищающийся игрок лиги Unrivaled
1сегодня, 17:47
Тони Джекири: «Матчи ЦСКА – «Локомотив-Кубань» становятся классическим противостоянием»
1сегодня, 17:10
Сергей Кущенко о строительстве новых арен: «Постепенно получаем ту структуру, о которой мечтали»
2сегодня, 16:39
Андрей Стоякович склоняется к тому, чтобы представлять сборную Греции
2сегодня, 13:41