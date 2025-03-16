«Даллас» может начать получать авто-поражения из-за большого количества травм

«Даллас» находится на грани авто-поражений.

«Мэверикс» рискуют начать получать авто-поражения в матчах, если в составе команды окажется меньше восьми активных игроков, необходимых для участия в матче.

Причиной сложной ситуации могут стать как неполный состав команды из-за травм, так и правила потолка зарплат в лиге. Первый матч, за который «Мэвс» могут получить авто-поражение, состоится в понедельник, 24 марта, против «Бруклина».

На данный момент в списке травмированных игроков «Далласа » числятся: Энтони Дэвис, Кайри Ирвинг, Дэниэл Гэффорд, Дерек Лайвли, Пи Джей Вашингтон, Джейден Харди, Данте Экзам, Кай Джонс и Оливье-Максанс Проспер.