«Даллас» может начать получать авто-поражения из-за большого количества травм
«Даллас» находится на грани авто-поражений.
«Мэверикс» рискуют начать получать авто-поражения в матчах, если в составе команды окажется меньше восьми активных игроков, необходимых для участия в матче.
Причиной сложной ситуации могут стать как неполный состав команды из-за травм, так и правила потолка зарплат в лиге. Первый матч, за который «Мэвс» могут получить авто-поражение, состоится в понедельник, 24 марта, против «Бруклина».
На данный момент в списке травмированных игроков «Далласа» числятся: Энтони Дэвис, Кайри Ирвинг, Дэниэл Гэффорд, Дерек Лайвли, Пи Джей Вашингтон, Джейден Харди, Данте Экзам, Кай Джонс и Оливье-Максанс Проспер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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