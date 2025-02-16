Дрэймонд Грин: «В нынешних матчах НБА нет содержания и смысла. Кто быстрее и точнее»

Дрэймонд Грин раскритиковал современную НБА.

«Баскетбол перестал быть умным. Кобе называл такую игру «случайной».

Недавно мы встречались с «Лейкерс », и это было приятным исключением. Леброн играет в шахматы на площадке, не так часто с этим приходится иметь дело.

Сейчас все дело в том, кто быстрее бегает, точнее бросает «трешки», нет содержания и смысла. Очень скучно», – заключил форвард «Голден Стэйт »,