Мичиган Влада Голдина обыграл Мэриленд благодаря броску Тре Дональдсона на последней секунде

Голдин стал самым результативным игроком своей команды.

Мэриленд вышел вперед за 5,3 секунды до конца после штрафных бросков Дэрика Квина – 80:79.

В ответной атаке Тре Дональдсон получил передачу от Влада Голдина около своей штрафной линии, на скорости обошел всех защитников и забросил мяч из-под кольца, оставив сопернику 0,4 секунды на ответ.

За такое короткое время игроки Мэриленда не смогли организовать бросок, Мичиган одержал победу – 81:80.

Российский центровой «росомах» отметился 25 очками (9 из 15 с игры, 1 из 1 из-за дуги, 6 из 6 с линии) и 10 подборами.