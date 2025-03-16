Дрэймонд Грин «уложил спать» «Нью-Йорк» после попадания в концовке матча

Форвард «Уорриорс» не упустил возможности снова подколоть Карла-Энтони Таунса.

За 30 секунд до конца четвертой четверти Дрэймонд Грин смог на ведении обыграть Таунса и забросить мяч из-под кольца, доведя разницу в счете до «+6», после чего показал фирменный жест Стефена Карри «night-night».

Ранее на своем подкасте Грин заявил, что Таунс испугался Джимми Батлера и поэтому не участвовал во встрече с «Голден Стэйт» 5 марта.

На самом же деле центровой отсутствовал по личным причинам: погибла близкая подруга его девушки.

За оставшиеся 25 секунд «Нью-Йорк » смог сократить разницу до «-3», но в конечном итоге потерпел поражение – 94:97.