Дрэймонд Грин «уложил спать» «Нью-Йорк» после попадания в концовке матча
Форвард «Уорриорс» не упустил возможности снова подколоть Карла-Энтони Таунса.
За 30 секунд до конца четвертой четверти Дрэймонд Грин смог на ведении обыграть Таунса и забросить мяч из-под кольца, доведя разницу в счете до «+6», после чего показал фирменный жест Стефена Карри «night-night».
Ранее на своем подкасте Грин заявил, что Таунс испугался Джимми Батлера и поэтому не участвовал во встрече с «Голден Стэйт» 5 марта.
На самом же деле центровой отсутствовал по личным причинам: погибла близкая подруга его девушки.
За оставшиеся 25 секунд «Нью-Йорк» смог сократить разницу до «-3», но в конечном итоге потерпел поражение – 94:97.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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