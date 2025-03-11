Дрэймонд Грин: «Могу перехитрить большинство центровых. Возможно, кроме Йокича»

Форвард «Голден Стэйт» рассказал о том, что ему приходится играть центрового.

«Знал, что все сведется к этому. Но мне просто не хотелось делать это все 82 игры. Потому что это серьезная нагрузка. Нужно замыкать на себе всю защиту. Играть на позиции пятого номера – это значит участвовать в каждом владении. На тебя постоянно выводят игрока с мячом. Это совсем другая нагрузка на организм. Но если ты не можешь делать это 29 игр, то все, чемпион, ты закончил.

Я уверен, что смогу делать это все 82 игры. Но какой ценой?!

Думаю, это больше вопрос ментальной подготовки, чем чего-либо еще. Уверен, что могу переиграть большинство центровых в НБА интеллектуально. Возможно, кроме Йокича. Просто стараюсь всегда быть на шаг впереди. Стараюсь действовать агрессивно. Ставлю их в ситуации, где они вынуждены принимать решения. И я никогда не отступлю перед кем бы то ни было», – заметил Дрэймонд Грин .