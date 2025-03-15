Джош Харт: «Хотелось бы, чтобы Грин просто извинился перед Таунсом»
Харт думает, что игроку «Уорриорс» следовало бы принести извинения за свои слова.
«Я думаю, КАТ (Карл-Энтони Таунс) воспринял все правильно. У меня же тоже есть собственный подкаст и все такое. Когда я ошибаюсь, то сажусь и говорю, что был неправ. Мне бы хотелось, чтобы Грин поступил так же, просто извинился. Не нужно стесняться или думать, что извиняться, когда ты неправ, это не по-мужски. Мне бы хотелось, чтобы он это сделал. Но теперь все в прошлом, и мы двигаемся дальше», – сказал Харт.
Ранее на своем подкасте Грин заявил, что Таунс испугался Джимми Батлера и поэтому не участвовал во встрече с «Голден Стэйт» 5 марта.
На самом же деле центровой отсутствовал по личным причинам: погибла близкая подруга его девушки.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети журналиста Стефана Бонди
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