Джош Харт: «Хотелось бы, чтобы Грин просто извинился перед Таунсом»

Харт думает, что игроку «Уорриорс» следовало бы принести извинения за свои слова.

«Я думаю, КАТ (Карл-Энтони Таунс ) воспринял все правильно. У меня же тоже есть собственный подкаст и все такое. Когда я ошибаюсь, то сажусь и говорю, что был неправ. Мне бы хотелось, чтобы Грин поступил так же, просто извинился. Не нужно стесняться или думать, что извиняться, когда ты неправ, это не по-мужски. Мне бы хотелось, чтобы он это сделал. Но теперь все в прошлом, и мы двигаемся дальше», – сказал Харт .

Ранее на своем подкасте Грин заявил, что Таунс испугался Джимми Батлера и поэтому не участвовал во встрече с «Голден Стэйт » 5 марта.

На самом же деле центровой отсутствовал по личным причинам: погибла близкая подруга его девушки.