Андрей Кириленко примет участие в заседании центрального совета ФИБА в мае
Президент РФБ примет участие в заседании ФИБА в Бахрейне.
«14-15 мая пройдет заседание центрального совета ФИБА в Бахрейне, в котором примет участие президент РФБ Андрей Кириленко, 16-17 мая состоится конгресс ФИБА, где будут представлены все национальные федерации. Будет отличная возможность лично пообщаться со всеми национальными федерациями и обсудить возможность встреч с национальными сборными всех возрастов», – рассказал исполнительный директор и генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок.
ФИБА продлила запрет на участие российских и белорусских клубов и сборных в международных турнирах под эгидой организации до мая 2025 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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