Андрей Кириленко: «Незнание английского спасло меня от «дедовщины» в «Юте»
«Забавный факт. Когда я пришел в «Юту», мой английский был, мягко говоря, не на уровне. В основном учился прямо в раздевалке, слушая других игроков. В команде была традиция для новичков — весь сезон они должны были приносить пончики в раздевалку. Когда Брайан Расселл сказал мне об этом, я на ломаном английском начал спрашивать: «а что это», «а куда идти» и так далее. Брайан, видимо, устал от моих расспросов и сказал Джаррену Коллинзу, который тоже только перешел в команду: «Джаррен, теперь ты приносишь пончики». Коллинз только развел руками: «Блин, Андрей, ну как так!»
Так, неожиданно для себя, незнание английского спасло меня от некой «новичковой дедовщины» и лишних обязанностей», – написал бывший игрок НБА, ныне президент РФБ на своей странице в соцсети.
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