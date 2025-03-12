Андрей Кириленко: «Незнание английского спасло меня от «дедовщины» в «Юте»

Андрей Кириленко рассказал, как спасся от «дедовщины» в «Юте».

«Забавный факт. Когда я пришел в «Юту», мой английский был, мягко говоря, не на уровне. В основном учился прямо в раздевалке, слушая других игроков. В команде была традиция для новичков — весь сезон они должны были приносить пончики в раздевалку. Когда Брайан Расселл сказал мне об этом, я на ломаном английском начал спрашивать: «а что это», «а куда идти» и так далее. Брайан, видимо, устал от моих расспросов и сказал Джаррену Коллинзу, который тоже только перешел в команду: «Джаррен, теперь ты приносишь пончики». Коллинз только развел руками: «Блин, Андрей , ну как так!»

Так, неожиданно для себя, незнание английского спасло меня от некой «новичковой дедовщины» и лишних обязанностей», – написал бывший игрок НБА , ныне президент РФБ на своей странице в соцсети.