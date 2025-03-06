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Пол Пирс: «Джейсон Тейтум – лучший американский игрок, но он недостаточно яркий»

Пол Пирс считает Джейсона Тейтума крайне недооцененным игроком.

«Этот парень сыграл в шести финалах конференции за восемь лет, и в двух финалах НБА. Кевин Дюрэнт и остальные звезды не сумели этого добиться.

В прошлом году я сказал, что он лучший американский игрок. Я все еще так считаю. Возможно, дело в том, что он недостаточно яркий, закрытый, неразговорчивый. Не знаю. Он не привлекает к себе внимание, поэтому людей притягивают такие игроки как Джа Морэнт и Энтони Эдвардс. Он больше похож на Тима Данкана», – сказал чемпион НБА 2008 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Кевина Гарнетта в соцсети X
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