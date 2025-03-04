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Кевин Гарнетт и Пол Пирс: «Принадлежность к «Селтикс» выделяет тебя»

Легенды «Бостона» объяснили, чем клуб отличается остальных.

«Это совершенно другой стиль жизни. Снаружи это можно и не понять. Но когда ты внутри, это совершенно другое ощущение – ты окружен любовью. Это все по-настоящему, тут дело не только в болельщиках команды. Клуб окружают традиции, которые передают из поколения в поколение – и все, от болельщиков до работников клуба, это чувствуют. Это как будто маленький город, который все увеличивается в размерах. Ты приезжаешь в Бруклин – там куча болельщиков «Селтикс». Приезжаешь в Денвер – и там они. Едешь в Лос-Анджелес – там полно болельщиков «Бостона». Даже в Лондоне куча ирландских болельщиков «Селтикс». И ты сам себя спрашиваешь: «Что это за чертовщина?» Это стиль жизни», – сказал Гарнетт.

«Как ты являешься частью истории «Селтикс», это как братство, к которому не могут присоединиться другие. Только у исключительных клубов есть такого рода братство. Это «Янкиз», «Каубойз», «Барселона»… И когда ты становишься частью такого братства, это навсегда. Тебя всегда помнят и ценят. Даже когда я живу в Лос-Анджелесе, мне говорят: «Я тебя ненавидел, но уважал и любил, потому что ты играл за «Бостон». Это дает тебе высочайший уровень уважения, пусть и мы всегда были плохими парнями», – заявил Пирс.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Кевина Гарнетта и Пола Пирса
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logoБостон
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