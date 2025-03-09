Гэри Пэйтон назвал лучшую пятерку из тех, с кем он играл
В пятерке Пэйтона не нашлось места для Дуэйна Уэйда.
«Я поставлю Кобе (Брайанта) на «двойку», Шона (Кемпа) на «тройку», Карла Мэлоуна на «четверку» и Шака (Шакила О′Нила) на «пятерку»… Я играл с Д-Уэйдом (Дуэйном Уэйдом), но не могу убрать Кобе, не могу.
Нужно понимать, что Шон был зверем, Карл Мэлоун был зверем в своем прайме, и я не могу не включить сюда Шака», – сказал Пэйтон.
Дуэйн Уэйд и Гэри Пэйтон вместе стали чемпионами НБА-2006 в составе «Майами». С Кобе Брайантом Пэйтон играл за «Лейкерс» в сезоне-2003/2004.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Подкаст Knuckleheads
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