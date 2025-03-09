Гэри Пэйтон назвал лучшую пятерку из тех, с кем он играл

В пятерке Пэйтона не нашлось места для Дуэйна Уэйда.

«Я поставлю Кобе (Брайанта) на «двойку», Шона (Кемпа ) на «тройку», Карла Мэлоуна на «четверку» и Шака (Шакила О′Нила ) на «пятерку»… Я играл с Д-Уэйдом (Дуэйном Уэйдом ), но не могу убрать Кобе, не могу.

Нужно понимать, что Шон был зверем, Карл Мэлоун был зверем в своем прайме, и я не могу не включить сюда Шака», – сказал Пэйтон.

Дуэйн Уэйд и Гэри Пэйтон вместе стали чемпионами НБА-2006 в составе «Майами ». С Кобе Брайантом Пэйтон играл за «Лейкерс» в сезоне-2003/2004.