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Гэри Пэйтон: «Велел Пэту Райли выйти из раздевалки, а остальным сказал, что нам нужно строить игру вокруг Уэйда»

Легендарный разыгрывающий рассказал о переломном моменте с «Майами».

В сезоне-2005/06 «Хит» сменили тренера по ходу сезона – на пост вернулся президент клуба Пэт Райли. Летом «Майами» завоевал первый титул в своей истории.

«Я был самым старшим в команде, поэтому был капитаном. Я был тем, кому приходилось иметь дело с Пэтом Райли, со всеми этими его ругательствами и прочим. У Шака это не получилось, и тогда мне пришлось вмешаться. Мы шли, кажется, с показателями 10-19, когда Пэт Райли решил взять управление командой на себя. Потом мы поехали в Даллас, и нас разгромили. 

Тогда я сказал Пэту, что ему нужно выйти из комнаты и что я сейчас возьму управление командой на себя. Когда я взял на себя управление, то дал всем понять, что главным должен быть Уэйд. Пусть он будет главным, а все остальные должны исполнять свои роли. 

Шаку пришлось отойти на второй план, его время подошло к концу. Мне казалось, он сможет отойти на второй план и позволить всем остальным доминировать. И тогда все приняли свои роли. Как только мы это сделали, мы выиграли подряд 15-16 матчей и стали той самой командой. Когда мы подошли к концу сезона и заняли четвертое место на Востоке, я сказал всем, что мы возьмем титул. Я знал, что мы выиграем, потому что мы были на подъеме, и каждый делал то, что должен был», – вспомнил Пэйтон.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Knuckleheads
logoНБА
logoМайами
logoШакил О′Нил
logoДуэйн Уэйд
logoГэри Пэйтон
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