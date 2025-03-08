Гэри Пэйтон: «Велел Пэту Райли выйти из раздевалки, а остальным сказал, что нам нужно строить игру вокруг Уэйда»

Легендарный разыгрывающий рассказал о переломном моменте с «Майами».

В сезоне-2005/06 «Хит» сменили тренера по ходу сезона – на пост вернулся президент клуба Пэт Райли. Летом «Майами » завоевал первый титул в своей истории.

«Я был самым старшим в команде, поэтому был капитаном. Я был тем, кому приходилось иметь дело с Пэтом Райли, со всеми этими его ругательствами и прочим. У Шака это не получилось, и тогда мне пришлось вмешаться. Мы шли, кажется, с показателями 10-19, когда Пэт Райли решил взять управление командой на себя. Потом мы поехали в Даллас, и нас разгромили.

Тогда я сказал Пэту, что ему нужно выйти из комнаты и что я сейчас возьму управление командой на себя. Когда я взял на себя управление, то дал всем понять, что главным должен быть Уэйд . Пусть он будет главным, а все остальные должны исполнять свои роли.

Шаку пришлось отойти на второй план, его время подошло к концу. Мне казалось, он сможет отойти на второй план и позволить всем остальным доминировать. И тогда все приняли свои роли. Как только мы это сделали, мы выиграли подряд 15-16 матчей и стали той самой командой. Когда мы подошли к концу сезона и заняли четвертое место на Востоке, я сказал всем, что мы возьмем титул. Я знал, что мы выиграем, потому что мы были на подъеме, и каждый делал то, что должен был», – вспомнил Пэйтон .