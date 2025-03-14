Чарльз Баркли не поверил в предматчевый отчет о травмах «Лейкерс»: «Леброн не полетел в Милуоки, потому что это Милуоки»

Баркли выразил сомнения в мотивах отсутствия Джеймса на игре с «Бакс».

«Надеюсь, они выживут. Они ведут себя так, будто, слушайте, они же летают не на коммерческих рейсах.

Он всё равно не собирался играть. Леброн, вероятно, пропустит остаток сезона. Я не думаю, что он вернется. Нам не нужно спрашивать его агента.

Он остался в Нью-Йорке, потому что это Нью-Йорк. Он не хотел ехать в Милуоки, потому что это Милуоки. Вот почему он улетел домой. Хватит, ребята. Эти парни постоянно вас разыгрывают», – заявил Баркли .

Леброн Джеймс получил травму паха 8 марта в игре с «Бостоном», сообщалось что форвард пропустит 1-2 недели.