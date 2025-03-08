Том Тибодо: «Придется заменить Джейлена Брансона общими усилиями»

Том Тибодо прокомментировал остутствие лидера команды.

«Никс» уступили «Клипперс» (95:105) в первом матче после выбывания Джейлена Брансона с травмой голеностопа. До этого разыгрывающий пропустил 1 игру в этом сезоне. Команда проведет минимум две недели без защитника.

«Всем придется удвоить усилия. Нельзя заменить Джейлена каким-то другим игроком. На придется сделать это коллективно.

У нас почти не осталось права на ошибку. Мы должны выкладываться в каждом владении», – заключил главный тренер Том Тибодо .

«Это будет сложный процесс. Джейлен – наш лидер. На нем висела большая часть нагрузки в нападении. До этого он пропустил 1 матч. Мы, кажется, выглядели не так уж плохо. Теперь нам придется больше рассчитывать на общий ритм и темп в атаке», – рассудил защитник Джош Харт .