Том Тибодо: «Придется заменить Джейлена Брансона общими усилиями»
Том Тибодо прокомментировал остутствие лидера команды.
«Никс» уступили «Клипперс» (95:105) в первом матче после выбывания Джейлена Брансона с травмой голеностопа. До этого разыгрывающий пропустил 1 игру в этом сезоне. Команда проведет минимум две недели без защитника.
«Всем придется удвоить усилия. Нельзя заменить Джейлена каким-то другим игроком. На придется сделать это коллективно.
У нас почти не осталось права на ошибку. Мы должны выкладываться в каждом владении», – заключил главный тренер Том Тибодо.
«Это будет сложный процесс. Джейлен – наш лидер. На нем висела большая часть нагрузки в нападении. До этого он пропустил 1 матч. Мы, кажется, выглядели не так уж плохо. Теперь нам придется больше рассчитывать на общий ритм и темп в атаке», – рассудил защитник Джош Харт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Newsday
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