Джош Харт: «В списке запрещенных много веществ, которые там не должны быть»

Форвард «Нью-Йорка» выступил в защиту Бобби Портиса.

Форвард «Милуоки» Бобби Портис дисквалифицирован на 25 матчей за использование «Трамадола».

«В списке запрещенных много веществ, которые там не должны быть. Таблетка, которую он выпил – это очень слабое обезболивающее. Настолько слабое, что некоторые врачи его даже не выписывают…

Хотя, конечно, мы как спортсмены должны знать, что употребляем», – заключил Харт.