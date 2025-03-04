Джош Харт: «В списке запрещенных много веществ, которые там не должны быть»
Форвард «Нью-Йорка» выступил в защиту Бобби Портиса.
Форвард «Милуоки» Бобби Портис дисквалифицирован на 25 матчей за использование «Трамадола».
«В списке запрещенных много веществ, которые там не должны быть. Таблетка, которую он выпил – это очень слабое обезболивающее. Настолько слабое, что некоторые врачи его даже не выписывают…
Хотя, конечно, мы как спортсмены должны знать, что употребляем», – заключил Харт.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Roommates Show
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