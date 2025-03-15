«Уорриорс» облили Карри водой, празднуя 4000 трехочковых
Появилось видео из раздевалки «Голден Стэйт».
Партнеры Стефена Карри поздравили его с новым достижением: в матче с «Сакраменто» лучший снайпер в истории добрался до 4000 попаданий из-за дуги.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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