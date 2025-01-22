8

Лаури Маркканен о танкинге: «Намеренного проигрыша не должно быть в профессиональном спорте»

Лаури Маркканен заявил, что он против танкинга в НБА.

«Я думаю, что намеренного проигрыша не должно быть в профессиональном спорте.

Мне кажется, что спортсмены всегда хотят соревноваться. Я понимаю, почему некоторые клубы НБА делают это, но это отстой, на мой взгляд. Должен быть лучший способ формировать состав. Так было всегда, так что я это понимаю, но это мое мнение», – сказал форвард «Юты».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Salt Lake Tribune
logoЛаури Маркканен
logoНБА
logoЮта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Джордж, Джоэл Эмбиид и Скут Хендерсон – среди главных разочарований сезона по опросу ESPN
1810 января, 20:11
Вау, победный со своей половины! Янг похоронил «Юту» на последней секунде
98 января, 21:20
В Северной Европе живут очень высокие люди. Почему же нет успехов в баскетболе?
804 января, 21:02
Лаури Маркканен не смог доиграть матч с «Сан-Антонио» после столкновения с Вембаньямой. У финна повреждение колена
1027 ноября 2024, 07:56
Рекомендуем
Главные новости
Паоло Банкеро: «Я еще близко не подошел к своему пику. Это добавляет мне мотивации»
23 минуты назад
Жоан Пласа стал главным тренером «Андорры»
54 минуты назадФото
«Должен был сделать это уже давно». Кайри Ирвинг набрал 18000 очков за карьеру в НБА
1сегодня, 09:59
Джо Маззулла о «Клипперс»: «Считать их легкими противниками – значит не уважать тренера-чемпиона и коллектив очень хороших баскетболистов»
1сегодня, 09:48
29+11+6 от Кейда Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Атланту»
1сегодня, 09:25Видео
Джейлен Джонсон и Кэйсон Уоллес – в Топ-10 моментов матчей НБА 21 января
1сегодня, 09:05Видео
НБА. «Индиана» сыграет с «Сан-Антонио» в Париже, «Лейкерс» встретятся с «Бостоном» и другие матчи
1сегодня, 08:59
Евролига. «Панатинаикос» примет «Жальгирис», «Виртус» встретится с «Монако» и другие матчи
сегодня, 08:45
Джейсон Кидд о восстановлении Луки Дончича: «Он движется в нужном направлении»
2сегодня, 08:31
Адам Сильвер: «США должны сделать упор на свободе слова, в том числе в области политических высказываний игроков НБА»
15сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Американский форвард Кайзер Гейтс перешел в «Мурсию»
38 минут назадФото
Изменения в регламенте ФИБА вызвали возмущение европейских баскетбольных агентов
сегодня, 07:45
Сергей Елевич: «Алексей Швед начнет показывать свое мастерство уже в первых матчах за «Зенит»
вчера, 20:44
Андреас Пистиолис: «Очень нравится баскетбол «Автодора», дорожу победами над этим соперником»
вчера, 19:57
Брэнден Карлсон остался в «Оклахоме» еще на 10 дней
вчера, 16:38
Эргин Атаман о возможном приобретении нового центрового: «Если удастся найти игрока высокого качества с опытом»
вчера, 15:39
«Что вообще здесь происходит?» Мело Тримбл – герой рубрики «Факты о России»
вчера, 15:27Видео
Чус Матео: «Деннис Смит не готов играть, ему нужно вернуться в форму»
1вчера, 13:52
Матч звезд АСБ 2025 пройдет в Уфе 24 января
вчера, 13:45
Никола Миротич пропустит как минимум две недели из-за травмы бедра
вчера, 13:22
Рекомендуем