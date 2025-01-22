Лаури Маркканен о танкинге: «Намеренного проигрыша не должно быть в профессиональном спорте»

Лаури Маркканен заявил, что он против танкинга в НБА.

«Я думаю, что намеренного проигрыша не должно быть в профессиональном спорте.

Мне кажется, что спортсмены всегда хотят соревноваться. Я понимаю, почему некоторые клубы НБА делают это, но это отстой, на мой взгляд. Должен быть лучший способ формировать состав. Так было всегда, так что я это понимаю, но это мое мнение», – сказал форвард «Юты».