Лаури Маркканен о танкинге: «Намеренного проигрыша не должно быть в профессиональном спорте»
Лаури Маркканен заявил, что он против танкинга в НБА.
«Я думаю, что намеренного проигрыша не должно быть в профессиональном спорте.
Мне кажется, что спортсмены всегда хотят соревноваться. Я понимаю, почему некоторые клубы НБА делают это, но это отстой, на мой взгляд. Должен быть лучший способ формировать состав. Так было всегда, так что я это понимаю, но это мое мнение», – сказал форвард «Юты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Salt Lake Tribune
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