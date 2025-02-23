Лаури Маркканен о формате Матча всех звезд НБА: «Был бы горд представлять Европу»
Вокруг НБА идет обсуждение возможной встречи команды США и остального мира.
«Не знаю, каким должен быть этот формат. Мир против США, или Северной Америки. Пусть лига это определяет.
Возможная игра за команду Европы не дотягивает до участия в матчах сборной, но близка к этому. У нас здесь словно братство. Когда видишь европейца на другой стороне площадки, подходишь к нему после матча. Как будто вы изначально знакомы и из одной страны, хотя это и не так. Что-то объединяет тех, кто приехал в Штаты.
Был бы горд представлять Европу, хотя игра за страну, конечно, вне конкуренции.
Хотел бы принимать участие в Матче всех звезд каждый год. Но не смотрел последние два», – заключил форвард «Юты».
Маркканен один раз вызывался на Матч всех звезд в 2023 году.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий