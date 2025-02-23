Лаури Маркканен о формате Матча всех звезд НБА: «Был бы горд представлять Европу»

Лаури Маркканен порассуждал о формате Матча всех звезд.

Вокруг НБА идет обсуждение возможной встречи команды США и остального мира.

«Не знаю, каким должен быть этот формат. Мир против США, или Северной Америки. Пусть лига это определяет.

Возможная игра за команду Европы не дотягивает до участия в матчах сборной, но близка к этому. У нас здесь словно братство. Когда видишь европейца на другой стороне площадки, подходишь к нему после матча. Как будто вы изначально знакомы и из одной страны, хотя это и не так. Что-то объединяет тех, кто приехал в Штаты.

Был бы горд представлять Европу, хотя игра за страну, конечно, вне конкуренции.

Хотел бы принимать участие в Матче всех звезд каждый год. Но не смотрел последние два», – заключил форвард «Юты».

Маркканен один раз вызывался на Матч всех звезд в 2023 году.