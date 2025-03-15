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Далтон Кнехт упал на спину после данка в концовке матча против «Денвера»

Защитнику удалось избежать травмы.

Менее чем за минуту до конца игры, при счете 124:123 в пользу «Лейкерс», Остин Ривз перехватил передачу Джамала Мюррэя и начал быстрый прорыв. Он отдал пас Кнехту, который забил мяч сверху двумя руками, но не смог удержаться на кольце, соскользнул и упал на спину.

Защитник смог прийти в себя после падения, а затем поднялся и продолжил играть до конца матча.

Далтон Кнехт вышел в стартовом составе «Лейкерс» и провел на площадке 37 минут, набрав 32 очка (13 из 27 с игры, 5 из 13 из-за дуги), 2 подбора и 1 передачу.

После игры Кнехт сказал, что ничего серьезного с ним не произошло, льда и массажа будет достаточно для восстановления.

«Лейкерс» не смогли справиться с «Наггетс» – 126:131.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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