«Если его уволят, то на его условиях». Тим Хардуэй-старший похвалил работу Джей Джей Редика
Тим Хардуэй-старший отметил Джей Джей Редика.
«Он поговорил с Лукой Дончичем и заставил его раньше расставаться с мячом. Лука не может 20 секунд держать его у себя. Если игрок открывается, то любая секунда промедления выбивает его из ритма.
Он начал ставить Леброна на место 5-го номера. Размещать его в позиции данкера. И противники оказались к этому не готовы.
Он заставил «Лейкерс» активно работать в защите. Обороняться по всей площадке. Они не дают оппонентам спокойно перемещаться, блокируют, мешают розыгрышу.
Мне нравится то, что делает Джей Джей Редик. Он говорит: «Если меня уволят, то на моих условиях, я буду управлять командой так, как мне нужно». Он реализует свои идеи и идеи своего отличного тренерского штаба», – заключил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
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