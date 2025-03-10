«Если его уволят, то на его условиях». Тим Хардуэй-старший похвалил работу Джей Джей Редика

Тим Хардуэй-старший отметил Джей Джей Редика.

«Он поговорил с Лукой Дончичем и заставил его раньше расставаться с мячом. Лука не может 20 секунд держать его у себя. Если игрок открывается, то любая секунда промедления выбивает его из ритма.

Он начал ставить Леброна на место 5-го номера. Размещать его в позиции данкера. И противники оказались к этому не готовы.

Он заставил «Лейкерс» активно работать в защите. Обороняться по всей площадке. Они не дают оппонентам спокойно перемещаться, блокируют, мешают розыгрышу.

Мне нравится то, что делает Джей Джей Редик. Он говорит: «Если меня уволят, то на моих условиях, я буду управлять командой так, как мне нужно». Он реализует свои идеи и идеи своего отличного тренерского штаба», – заключил бывший баскетболист.