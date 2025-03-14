Шакил О’Нил: «Леброн пытается установить рекорды, которые никогда не будут побиты»
Легендарный центровой рассказал о мотивации Леброна Джеймса.
«Ты спрашиваешь, зачем он все это делает? Потому что, если я бы побил рекорд Карима, я на этом бы закончил и потом каждую неделю сидел бы в кальянных. Мне кажется, что Леброн сейчас пытается достичь отметки в 50 000 очков... Он пытается установить рекорды, которые никогда больше не будут побиты.
Смогут ли они выиграть чемпионат в этом году? Им должно сильно повезти. Если Леброн сыграет великолепно, Лука сыграет великолепно, Ривз сыграет великолепно, а остальные подключаются, у них есть шанс», – заявил О’Нил.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Шакила О’Нила
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