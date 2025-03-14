Гилберт Аренас утверждает, что «Хит» пытались обменять Леброна Джеймса на Дуайта Ховарда
Бывший игрок рассказал о плане Пэта Райли летом 2011 года.
«Вот вам сенсационные новости. «Майами» после чертового «Далласа» пытался обменять Леброна Джеймса в «Орландо» на Дуайта Ховарда».
Они считали, что после того, как Леброн играл против «Далласа», он им не нужен. ... Крис Бош казался им универсальным игроком, и они пытались обменять Джеймса, чтобы получить мощного центрового», – заявил Аренас.
Джеймс провалился в финале против «Мэвс», в среднем набирая 17,8 очка, 7,2 подбора и 6,8 передачи при 48% с игры.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Playback
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