Гилберт Аренас утверждает, что «Хит» пытались обменять Леброна Джеймса на Дуайта Ховарда

Бывший игрок рассказал о плане Пэта Райли летом 2011 года.

«Вот вам сенсационные новости. «Майами» после чертового «Далласа» пытался обменять Леброна Джеймса в «Орландо» на Дуайта Ховарда».

Они считали, что после того, как Леброн играл против «Далласа», он им не нужен. ... Крис Бош казался им универсальным игроком, и они пытались обменять Джеймса, чтобы получить мощного центрового», – заявил Аренас.

Джеймс провалился в финале против «Мэвс», в среднем набирая 17,8 очка, 7,2 подбора и 6,8 передачи при 48% с игры.