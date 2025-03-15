Бронни Джеймс набрал 5 очков в матче с «Наггетс». Его освистали трибуны
Сын Леброна Джеймс провел на площадке 15 минут в игре с «Денвером».
За это время Бронни Джеймс реализовал 1 трехочковый из 5, 2 из 2 штрафных, сделал 2 подбора и 1 перехват. У него +8 по показателю плюс-минус.
Болельщики «Наггетс» освистали Бронни, когда тот вышел на площадку.
«Стараюсь всегда быть готовым, играю ли я в G-лиге или тренируюсь здесь. Работа, которую никто не видит, мне очень помогла. Я хорошо тренировался летом, продолжаю прибавлять и сейчас», – отметил Бронни Джеймс.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Clutch Points
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