Между болельщиками «Лейкерс» и «Денвера» произошел конфликт после игры

После матча «Наггетс» – «Лейкерс» разгорелась потасовка между фанатами.

Болельщики принципиальных соперников повздорили на арене Ball Arena в Денвере. В результате сражения никто не пострадал.

Во время игры фаны «Наггетс» освистывали Бронни Джеймса.

Сегодня «Денвер» обыграл «Лейкерс» – 131:126. «Наггетс» выносили калифорнийцев в двух плей-офф подряд.