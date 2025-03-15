Между болельщиками «Лейкерс» и «Денвера» произошел конфликт после игры
После матча «Наггетс» – «Лейкерс» разгорелась потасовка между фанатами.
Болельщики принципиальных соперников повздорили на арене Ball Arena в Денвере. В результате сражения никто не пострадал.
Во время игры фаны «Наггетс» освистывали Бронни Джеймса.
Сегодня «Денвер» обыграл «Лейкерс» – 131:126. «Наггетс» выносили калифорнийцев в двух плей-офф подряд.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Clutch Points
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