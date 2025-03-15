Джей Джей Редик: «Луке Дончичу тяжело добиться свистка от арбитра»

Джей Джей Редик оценил отношение судей к Луке Дончичу.

«Лука выглядит уверенно, независимо от типа опеки. В последнем матче у него была пара потерь, когда на нем агрессивно сдваивались, но это не совсем его вина, если быть честным.

Все дело в исполнении комбинаций и ротации, к которой мы еще не успели приноровиться.

А некоторые из потерь... Ему тяжело добиться свистка от арбитров, это факт», – заключил главный тренер «Лейкерс ».