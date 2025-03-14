Патрик Беверли: «Гилджес-Александер не получит столько свистков в плей-офф»
Бывший игрок НБА скептически оценил перспективы «Тандер» в плей-офф.
«Шэй Гилджес-Александер не получит так много свистков. Им нужно больше креатива. И я не имею в виду креатив при наборе очков, а креатив для того, чтобы подключать других игроков. Если у Шэя будут проблемы с фолами, это будет совсем другая команда. Если Чет получит травму, все изменится.
Мы видели это за последние два года: они отлично играют в регулярном сезоне, но когда доходит до плей-офф, они вылетают», – заявил Беверли в своем подкасте.
В этом сезоне Гилджес-Александер совершает 8,9 попытки с линии. В прошлом году он совершал 8,7 штрафного в регулярке и 6,4 – в плей-офф.
«Оклахома» занимает первое место на Западе с показателями 54-12.
Если Шэй Гилджес-Александер получит MVP, это не станет катастрофой. А Йокичу будет даже полезно
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Патрика Беверли
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