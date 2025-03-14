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Патрик Беверли: «Гилджес-Александер не получит столько свистков в плей-офф»

Бывший игрок НБА скептически оценил перспективы «Тандер» в плей-офф.

«Шэй Гилджес-Александер не получит так много свистков. Им нужно больше креатива. И я не имею в виду креатив при наборе очков, а креатив для того, чтобы подключать других игроков. Если у Шэя будут проблемы с фолами, это будет совсем другая команда. Если Чет получит травму, все изменится.

Мы видели это за последние два года: они отлично играют в регулярном сезоне, но когда доходит до плей-офф, они вылетают», – заявил Беверли в своем подкасте.

В этом сезоне Гилджес-Александер совершает 8,9 попытки с линии. В прошлом году он совершал 8,7 штрафного в регулярке и 6,4 – в плей-офф.

«Оклахома» занимает первое место на Западе с показателями 54-12.

Если Шэй Гилджес-Александер получит MVP, это не станет катастрофой. А Йокичу будет даже полезно

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Патрика Беверли
logoОклахома-Сити
logoШэй Гилджес-Александер
logoПатрик Беверли
logoНБА
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