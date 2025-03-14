Форвард «Далласа» Оливье-Максанс Проспер выбыл до конца сезона

Форвард получил травму 5 марта в матче против «Милуоки».

Проперу понадобится операция на правом запястье, после нее он не сможет продолжить принимать участие в текущем сезоне.

24-й пик драфта-2023 стал получать больше игрового времени, набирая в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 16 минут на площадке в последних 24 играх.

Кроме Проспера, еще 7 игроков «Далласа » находятся в списке травмированных: Энтони Дэвис , Кайри Ирвинг , Пи Джей Вашингтон , Дэниэл Гэффорд, Дерек Лайвли , Кай Джонс, Джейден Харди.

Брэндон Уильямс и Данте Экзам указаны с пометкой «под вопросом».