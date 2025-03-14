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Форвард «Далласа» Оливье-Максанс Проспер выбыл до конца сезона

Форвард получил травму 5 марта в матче против «Милуоки».

Проперу понадобится операция на правом запястье, после нее он не сможет продолжить принимать участие в текущем сезоне.

24-й пик драфта-2023 стал получать больше игрового времени, набирая в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 16 минут на площадке в последних 24 играх.

Кроме Проспера, еще 7 игроков «Далласа» находятся в списке травмированных: Энтони Дэвис, Кайри Ирвинг, Пи Джей Вашингтон, Дэниэл Гэффорд, Дерек Лайвли, Кай Джонс, Джейден Харди.

Брэндон Уильямс и Данте Экзам указаны с пометкой «под вопросом».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoОливье-Максанс Проспер
травмы
logoНБА
logoДаллас
logoКайри Ирвинг
logoЭнтони Дэвис
logoДанте Экзам
logoДэниэл Гэффорд
logoКай Джонс
logoПи Джей Вашингтон
logoДжейден Харди
Брэндон Уильямс
logoДерек Лайвли
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