Форвард «Далласа» Оливье-Максанс Проспер выбыл до конца сезона
Форвард получил травму 5 марта в матче против «Милуоки».
Проперу понадобится операция на правом запястье, после нее он не сможет продолжить принимать участие в текущем сезоне.
24-й пик драфта-2023 стал получать больше игрового времени, набирая в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 16 минут на площадке в последних 24 играх.
Кроме Проспера, еще 7 игроков «Далласа» находятся в списке травмированных: Энтони Дэвис, Кайри Ирвинг, Пи Джей Вашингтон, Дэниэл Гэффорд, Дерек Лайвли, Кай Джонс, Джейден Харди.
Брэндон Уильямс и Данте Экзам указаны с пометкой «под вопросом».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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