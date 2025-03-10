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Джейсон Кидд о травмах игроков «Далласа»: «Остается только смеяться, иначе можно сойти с ума»

Джейсон Кидд прокомментировал травмы состава.

«Никогда такого не видел. Не участвовал в игре, в которой нельзя убрать игрока с площадки для отдыха, потому что некем его заменить. Остальные сидят в уличной одежде или находятся в раздевалке, где их зашивают. Но надо как-то двигаться вперед.

Мы попробуем что-то придумать. Не можем никого подписывать, а Джаред Дадли (ассистент) на площадке будет слишком дорого стоить.

Остается только смеяться, иначе можно сойти с ума», – заключил главный тренер «Мэверикс».

По рассуждениям инсайдера Марка Стейна, «Далласу», скорее всего, придется включать в заявку на следующий матч травмированного игрока, который заведомо не сможет принять участия в матче, чтобы добрать до минимальной планки в 8 баскетболистов по регламенту.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mavs.com
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