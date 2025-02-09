Василий Карасев Евгению Минченко о судьях: «Если у тебя есть 500 тысяч лишних, можешь сказать»
Евгений Минченко доволен работой судейского корпуса.
МБА-МАИ победила в гостях со счетом 71:65 в матче, который главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун назвал «плотной дракой».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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