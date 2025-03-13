Василий Карасев о «Финале четырех»: «Будет задача подвести психологически игроков, которые не играли в финалах»

Василий Карасев рассказал о подготовке МБА-МАИ к «Финалу четырех» Кубка России.

— Как команда подходит к турниру?

— Есть несколько потерь. В целом в боевом составе приехали.

— Согласны ли, что команде не хватает стабильности?

— Думаю, есть доля правды в этом. У нас чисто российская команда. Мы можем только лучше делать тех игроков, которые у нас есть. На эти две игры будет задача подвести психологически тех игроков, которые не играли в финалах, потому что здесь пан или пропал. Хорошо, что есть те, кто прошли эту школу. На них будет держаться психологическая составляющая, — сказал главный тренер МБА-МАИ .