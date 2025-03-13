Василий Карасев о «Финале четырех»: «Будет задача подвести психологически игроков, которые не играли в финалах»
Василий Карасев рассказал о подготовке МБА-МАИ к «Финалу четырех» Кубка России.
— Как команда подходит к турниру?
— Есть несколько потерь. В целом в боевом составе приехали.
— Согласны ли, что команде не хватает стабильности?
— Думаю, есть доля правды в этом. У нас чисто российская команда. Мы можем только лучше делать тех игроков, которые у нас есть. На эти две игры будет задача подвести психологически тех игроков, которые не играли в финалах, потому что здесь пан или пропал. Хорошо, что есть те, кто прошли эту школу. На них будет держаться психологическая составляющая, — сказал главный тренер МБА-МАИ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости