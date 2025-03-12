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«Здесь я могу быть собой». Д’Анджело Расселл хочет остаться в «Бруклине»

Д’Анджело Расселл хочет продолжить играть за «Нетс».

Контракт разыгрывающего заканчивается этим летом. Расселл готов продолжить выступление в «Бруклине».

«Здесь здорово. Благодарен за обстановку, учитывая мое предыдущее место работы. Там я пережил не лучшее время.

Здесь мне дают возможность просто быть самим собой в уже знакомой обстановке. Сейчас я на этапе, когда не стремлюсь в каждом матче набирать 25 очков, чтобы понравиться публике. Стараюсь сосредоточиться на правильном баскетболе, влиянии на результат. Жорди Фернандес дает мне такую возможность. Он доверяет мне, можно только гадать, чего мы способны добиться с учетом полного тренировочного лагеря и опыта игры с нынешним коллективом. Потенциал безграничен.

Хотел бы остаться здесь. Абсолютно точно. Всегда хочу стабильности. Сейчас я здесь. Мне нравятся одноклубники. Я всем доволен и хотел бы сюда вернуться», – заключил Расселл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
logoД’Анджело Расселл
logoБруклин
Жорди Фернандес
logoНБА
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