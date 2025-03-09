Жорди Фернандес: «Мы были ленивыми»
Для «Бруклина» оно стало седьмым кряду.
«Нетс» растеряли 14-очковое преимущество по ходу четвертой четверти. «Бруклин» реализовал 2 броска из 12 и допустил три потери, позволив «Шарлотт» забить 8 из 14 бросков за последние семь минут.
«Шарлотт» завершил матч рывком 22:5 и одержал победу со счетом 105:102, всего лишь третью за последние 22 игры.
«Думаю, что все просто расслабились и решили, что игра уже закончена. Мы были ленивы, недостаточно часто заходили в «краску», у нас не было пространства в атаке. Мы набрали 44 очка во второй половине после того, как выдали почти 60 в первой, и так в НБА выиграть сложно. Нужно играть быстрее, нужно защищаться, нужно бороться за подборы. Это не то, кем мы были или кем хотим быть. Я отдаю должное сопернику, потому что они хотели победы больше, чем мы.
У нас было преимущество, но мы не смогли ответственно завершить игру. Было видно, как наша энергия и вовлеченность то росли, то падали. Это незрело. Я первый, кто должен это контролировать. Если такое происходит с нашей командой, это моя вина», – сообщил Фернандес.
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