Жорди Фернандес: «Мы были ленивыми»

Главный тренер «Нетс» раскритиковал команду за поражение от «Шарлотт».

Для «Бруклина » оно стало седьмым кряду.

«Нетс» растеряли 14-очковое преимущество по ходу четвертой четверти. «Бруклин» реализовал 2 броска из 12 и допустил три потери, позволив «Шарлотт » забить 8 из 14 бросков за последние семь минут.

«Шарлотт» завершил матч рывком 22:5 и одержал победу со счетом 105:102, всего лишь третью за последние 22 игры.

«Думаю, что все просто расслабились и решили, что игра уже закончена. Мы были ленивы, недостаточно часто заходили в «краску», у нас не было пространства в атаке. Мы набрали 44 очка во второй половине после того, как выдали почти 60 в первой, и так в НБА выиграть сложно. Нужно играть быстрее, нужно защищаться, нужно бороться за подборы. Это не то, кем мы были или кем хотим быть. Я отдаю должное сопернику, потому что они хотели победы больше, чем мы.

У нас было преимущество, но мы не смогли ответственно завершить игру. Было видно, как наша энергия и вовлеченность то росли, то падали. Это незрело. Я первый, кто должен это контролировать. Если такое происходит с нашей командой, это моя вина», – сообщил Фернандес .