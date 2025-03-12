Жорди Фернандес о «Кавальерс»: «Они очень хорошо организованы, приятно смотреть. Это помогает бизнесу НБА»
Жорди Фернандес высоко оценил работу Кенни Эткинсона.
«Кливленд» одержал 15-ю победу подряд во второй раз в сезоне, справившись с «Бруклином» у себя дома (109:104).
«Их уверенность, ощущение собственного уровня сразу заметны в близких матчах. Они очень хорошо организованы, проведена большая тренерская работа, очень приятно смотреть, как они играют. Это помогает бизнесу НБА», – прокомментировал соперника главный тренер «Нетс».
«15 побед на этом этапе, с учетом усталости, это настоящее достижение. Особенно с учетом прошлой серии.
Мы хотим большего, но всегда сможем оглянуться назад и положительно оценить этот успех», – признался главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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