Жорди Фернандес о «Кавальерс»: «Они очень хорошо организованы, приятно смотреть. Это помогает бизнесу НБА»

Жорди Фернандес высоко оценил работу Кенни Эткинсона.

«Кливленд» одержал 15-ю победу подряд во второй раз в сезоне, справившись с «Бруклином» у себя дома (109:104).

«Их уверенность, ощущение собственного уровня сразу заметны в близких матчах. Они очень хорошо организованы, проведена большая тренерская работа, очень приятно смотреть, как они играют. Это помогает бизнесу НБА», – прокомментировал соперника главный тренер «Нетс».

«15 побед на этом этапе, с учетом усталости, это настоящее достижение. Особенно с учетом прошлой серии.

Мы хотим большего, но всегда сможем оглянуться назад и положительно оценить этот успех», – признался главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон.