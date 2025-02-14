«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер лидирует, Леброн Джеймс оказался на 6-й строчке
НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.
Топ-3 рейтинга остался неизменным. Никола Йокич добрался до отметки в 25 трипл-даблов в сезоне. «Денвер» одержал 8 побед подряд и вплотную подобрался ко 2-му месту на Западе НБА. Дальнейший успех может вернуть его на позицию лидера.
Леброн Джеймс оказался на 6-й строчке рейтинга. Травма Энтони Дэвиса, скорее всего, вычеркнет его из списка претендентов на личные награды.
Топ-10:
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», предыдущее место – 1);
Никола Йокич («Денвер», 2);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 3);
Джейсон Тейтум («Бостон», 4);
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк», 5);
Леброн Джеймс («Лейкерс»);
Энтони Эдвардс («Миннесота», 9);
Джарен Джексон («Мемфис», 7);
Джейлен Брансон («Нью-Йорк», 8);
Донован Митчелл («Кливленд», 6).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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