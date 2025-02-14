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«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер лидирует, Леброн Джеймс оказался на 6-й строчке

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Топ-3 рейтинга остался неизменным. Никола Йокич добрался до отметки в 25 трипл-даблов в сезоне. «Денвер» одержал 8 побед подряд и вплотную подобрался ко 2-му месту на Западе НБА. Дальнейший успех может вернуть его на позицию лидера.

Леброн Джеймс оказался на 6-й строчке рейтинга. Травма Энтони Дэвиса, скорее всего, вычеркнет его из списка претендентов на личные награды.

Топ-10:

  1. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», предыдущее место – 1);

  2. Никола ЙокичДенвер», 2);

  3. Яннис АдетокумбоМилуоки», 3);

  4. Джейсон ТейтумБостон», 4);

  5. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк», 5);

  6. Леброн Джеймс («Лейкерс»);

  7. Энтони ЭдвардсМиннесота», 9);

  8. Джарен ДжексонМемфис», 7);

  9. Джейлен Брансон («Нью-Йорк», 8);

  10. Донован МитчеллКливленд», 6).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoЛеброн Джеймс
logoДжарен Джексон-младший
logoЯннис Адетокумбо
logoНикола Йокич
logoДонован Митчелл
logoЭнтони Эдвардс
logoКарл-Энтони Таунс
logoШэй Гилджес-Александер
logoДжейлен Брансон
logoДжейсон Тейтум
logoМемфис
logoДенвер
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoЛейкерс
logoКливленд
logoОклахома-Сити
logoБостон
logoМилуоки
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