«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер лидирует, Леброн Джеймс оказался на 6-й строчке

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Топ-3 рейтинга остался неизменным. Никола Йокич добрался до отметки в 25 трипл-даблов в сезоне. «Денвер» одержал 8 побед подряд и вплотную подобрался ко 2-му месту на Западе НБА. Дальнейший успех может вернуть его на позицию лидера.

Леброн Джеймс оказался на 6-й строчке рейтинга. Травма Энтони Дэвиса, скорее всего, вычеркнет его из списка претендентов на личные награды.

Топ-10: