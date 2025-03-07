«Гонка за MVP». Никола Йокич снова уступил 1-е место Шэю Гилджес-Александеру перед очными встречами

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

4-й матч с 50 очками и более Шэя Гилджес-Александера поспособствовал его возвращению на вершину рейтинга. Исход противостояния двух основных претендентов на награду могут определить две очных встречи в Оклахоме в воскресенье и понедельник (по местному времени).

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