«Гонка за MVP». Никола Йокич снова уступил 1-е место Шэю Гилджес-Александеру перед очными встречами
НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.
4-й матч с 50 очками и более Шэя Гилджес-Александера поспособствовал его возвращению на вершину рейтинга. Исход противостояния двух основных претендентов на награду могут определить две очных встречи в Оклахоме в воскресенье и понедельник (по местному времени).
Топ-10:
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», предыдущее место – 2);
Никола Йокич («Денвер», 1);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 4);
Джейсон Тейтум («Бостон», 3);
Леброн Джеймс («Лейкерс», 5);
Джейлен Брансон («Нью-Йорк»);
Донован Митчелл («Кливленд», 7);
Стеф Карри («Голден Стэйт»);
Кейд Каннингем («Детройт», 9);
Энтони Эдвардс («Миннесота», 6).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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