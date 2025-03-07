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«Гонка за MVP». Никола Йокич снова уступил 1-е место Шэю Гилджес-Александеру перед очными встречами

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

4-й матч с 50 очками и более Шэя Гилджес-Александера поспособствовал его возвращению на вершину рейтинга. Исход противостояния двух основных претендентов на награду могут определить две очных встречи в Оклахоме в воскресенье и понедельник (по местному времени).

Топ-10:

  1. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», предыдущее место – 2);

  2. Никола ЙокичДенвер», 1);

  3. Яннис АдетокумбоМилуоки», 4);

  4. Джейсон ТейтумБостон», 3);

  5. Леброн Джеймс («Лейкерс», 5);

  6. Джейлен Брансон («Нью-Йорк»);

  7. Донован Митчелл («Кливленд», 7);

  8. Стеф Карри («Голден Стэйт»);

  9. Кейд Каннингем («Детройт», 9);

  10. Энтони Эдвардс («Миннесота», 6).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoСтефен Карри
logoЯннис Адетокумбо
logoОклахома-Сити
logoГолден Стэйт
logoБостон
logoКливленд
logoШэй Гилджес-Александер
logoЭнтони Эдвардс
logoНикола Йокич
logoДетройт
logoНью-Йорк
logoДенвер
logoДжейсон Тейтум
logoМилуоки
logoЛейкерс
logoДжейлен Брансон
logoЛеброн Джеймс
logoДонован Митчелл
logoНБА
logoКейд Каннингем
logoМиннесота
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