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Тренер UCLA Мик Кронин: «Молодежь в американском баскетболе хочет бросать, а не играть в защите, но это не их вина»

Мик Кронин рассказал об отличиях в юношеском баскетболе.

Все больше молодых европейцев пробиваются в НБА и выходят на ведущие роли.

«В американском баскетболе происходит смещение приоритетов. Люди ставят «я» выше, чем «мы», но это не вина молодежи. Это результат нашей системы. Они приходят к тренерам, которые говорят им начинать играть в защите, думать на площадке, но они уже нацелены просто все время бросать. Им плевать, что их обыгрывают. И им не помогают.

Поэтому идет так много разговоров о европейцах. Они там играют в настоящий баскетбол. У них на площадке нет места для ленивых прогулок.

У них на переднем плане тренерская работа, структура и обучение.

Нам надо помочь своим парням», – заключил тренер университета Калифорнии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Gigantes
университет Калифорнии, Лос-Анджелес
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