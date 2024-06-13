Джо Маззулла о Джерри Уэсте: «Он был очень строг к своим близким, но очень сильно о них заботился. Говорил о своих чувствах на моем языке»

Теги Бостон НБА Джерри Уэст университет Калифорнии, Лос-Анджелес Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла поделился воспоминаниями о Джерри Уэсте.

«Мой первый год в колледже был неудачным. Джерри позвонил мне. Много ругался, сказал, что я крупно облажался, но у меня есть возможность добиться чего-то в этой жизни. Продолжал крыть меня минут пятнадцать. Это был один из самых важных звонков в моей жизни.

Однажды остался на ночь у него в гостях и проспал открытую тренировку в UCLA. Спустился к завтраку и получил от него по полной за то, что недостаточно мотивирован.

Он был очень строг к своим близким, но очень сильно заботился о них. Любил соревнования и их дух. Он говорил о своих чувствах на моем языке. Мне будет его не хватать, молюсь за его семью», – заключил главный тренер «Бостона».

Легендарный баскетболист Джерри Уэст ушел из жизни в возрасте 86 лет.

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1 комментарий
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Ого не знал что Мазулла был близко знаком с Джерри Уэстом.
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