Джо Маззулла о Джерри Уэсте: «Он был очень строг к своим близким, но очень сильно о них заботился. Говорил о своих чувствах на моем языке»

Джо Маззулла поделился воспоминаниями о Джерри Уэсте.

«Мой первый год в колледже был неудачным. Джерри позвонил мне. Много ругался, сказал, что я крупно облажался, но у меня есть возможность добиться чего-то в этой жизни. Продолжал крыть меня минут пятнадцать. Это был один из самых важных звонков в моей жизни.

Однажды остался на ночь у него в гостях и проспал открытую тренировку в UCLA. Спустился к завтраку и получил от него по полной за то, что недостаточно мотивирован.

Он был очень строг к своим близким, но очень сильно заботился о них. Любил соревнования и их дух. Он говорил о своих чувствах на моем языке. Мне будет его не хватать, молюсь за его семью», – заключил главный тренер « ».

Легендарный баскетболист ушел из жизни в возрасте 86 лет.