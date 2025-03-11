Невеста Влада Голдина: «Впервые встретились в библиотеке»
Невеста Влада Голдина рассказала, как они познакомились.
«Впервые встретила Влада в библиотеке. Я была на третьем курсе, а он – на втором. Мы учились во Флоридском атлантическом университете.
Влад был очень открыт и честен со мной. Он упомянул, что на тот момент не видел семью примерно 2,5-3 года. И единственное, о чем я думала – дать ему семью», — рассказала Кэмрин Воглер.
Российский центровой университета Мичиган попал в финальный список кандидатов на награду имени Карима Абдул-Джаббара лучшему центровому NCAA.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Big Ten Network
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