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Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Нику», МБА встретится с курским «Динамо» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

«Надежда» проиграла лидеру турнира УГМК, «Ника» уступила МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

2-й групповой раунд

Группа А

Надежда – Енисей

14 марта. 17.00

УГМК – Ника

14 марта. 17.00

МБА – Динамо Курск

14 марта. 19.00

Положение команд: УГМК – 26-1, МБА – 17-9, Динамо Курск – 17-10, Надежда – 15-12, Ника – 14-12, Енисей – 12-15.

Группа Б

Динамо Новосибирск – Нефтяник

14 марта. 15.00

Спарта энд К – Самара

14 марта. 18.00

Положение команд: Динамо Новосибирск – 12-13, Спарта энд К – 12-14, Самара – 8-17, Нефтяник – 6-20, Динамо Москва – 5-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Самара жен
результаты
Нефтяник жен
logoНадежда жен
Ника жен
logoДинамо Курск жен
Енисей жен
logoДинамо Новосибирск жен
logoСпарта энд К жен
МБА жен
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