Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Нику», МБА встретится с курским «Динамо» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
«Надежда» проиграла лидеру турнира УГМК, «Ника» уступила МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
2-й групповой раунд
Группа А
Надежда – Енисей
14 марта. 17.00
УГМК – Ника
14 марта. 17.00
МБА – Динамо Курск
14 марта. 19.00
Положение команд: УГМК – 26-1, МБА – 17-9, Динамо Курск – 17-10, Надежда – 15-12, Ника – 14-12, Енисей – 12-15.
Группа Б
Динамо Новосибирск – Нефтяник
14 марта. 15.00
Спарта энд К – Самара
14 марта. 18.00
Положение команд: Динамо Новосибирск – 12-13, Спарта энд К – 12-14, Самара – 8-17, Нефтяник – 6-20, Динамо Москва – 5-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости