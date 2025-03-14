Марио Чалмерс: «Культура «Хит» не переоценена»
Защитник ответил людям, сомневающимся в эффективности культуры «Майами».
«Нет, культура «Хит» точно не переоценена. Для меня культура «Майами» – это делать все, что нужно для победы.
Отдать все ради своих партнеров по команде. Делать все, что нужно, чтобы победить. Именно это для меня означает культура «Хит» – жертвенность, потому что все строится на жертвах… Чтобы победить, нужно быть готовым к жертвам, и именно так мы поступили, когда выиграли два чемпионских титула подряд. Именно это нужно многим чемпионским командам для успеха. Кто-то должен жертвовать, или все должны быть готовы к жертвам», – сказал Чалмерс.
Марио Чалмерс был выбран «Майами» под 34-м пиком на драфте-2008. В составе «Хит» защитник провел 8 лет, включая чемпионские сезоны 2012 и 2013 года.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал CBS Sports
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