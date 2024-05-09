«Он дал мне понять, что в Майами ничего нельзя сделать без его ведома». Пэт Райли попросил кого-то следить за Марио Чалмерсом в баре

Теги Майами Пэт Райли НБА Марио Чалмерс Баскетбол

Марио Чалмерс рассказал, как Пэт Райли попросил кого-то следить за ним в баре.

«Это было во время моего дебютного сезона. Вы меня знаете, я пошел развлекаться, и на следующий день Пэт спросил меня: «Где ты был вчера вечером?»

Я говорю: «О чем вы?» А он такой: «Ты был в таком-то баре, пил такие-то напитки и пошел домой». Я спросил: «Откуда вы все это знаете?» А он: «Я управляю «Майами».

У меня не было проблем, он просто дал мне понять, что в этом городе ничего нельзя сделать без его ведома», – рассказал бывший разыгрывающий «Хит».

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