Стефен Карри стал инвестором женской лиги 3х3 Unrivaled
Стефен Карри присоединился к Unrivaled в качестве инвестора.
Женская баскетбольная лига 3х3 Unrivaled объявила о присоединении к ней звездного разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри в качестве инвестора.
«Я невероятно горжусь тем, что присоединился к семье Unrivaled, поскольку лига продолжает устанавливать новый стандарт того, как должен работать женский профессиональный спорт, — расширяя возможности спортсменок и гарантируя им реальную заинтересованность в собственном успехе. Unrivaled — это не просто инновации в том, как мы играем в баскетбол, но и то, как мы ценим и инвестируем в спортсменов, которые двигают игру вперед», — сказал Карри в своем заявлении.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
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