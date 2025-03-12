Стефен Карри стал инвестором женской лиги 3х3 Unrivaled

Стефен Карри присоединился к Unrivaled в качестве инвестора.

Женская баскетбольная лига 3х3 Unrivaled объявила о присоединении к ней звездного разыгрывающего «Голден Стэйт » Стефена Карри в качестве инвестора.

«Я невероятно горжусь тем, что присоединился к семье Unrivaled, поскольку лига продолжает устанавливать новый стандарт того, как должен работать женский профессиональный спорт, — расширяя возможности спортсменок и гарантируя им реальную заинтересованность в собственном успехе. Unrivaled — это не просто инновации в том, как мы играем в баскетбол, но и то, как мы ценим и инвестируем в спортсменов, которые двигают игру вперед», — сказал Карри в своем заявлении.