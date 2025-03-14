Джордж Линч об Аллене Айверсоне: «Он тренировался, но, возможно, на 50%»
Линч рассказал, что Айверсон и так знал, как играть в баскетбол.
«За 12 лет в лиге он был моим лучшим партнером по команде. Тренировался Айверсон, возможно, на 50%. Но он же все равно приходил.
Разница между Айверсоном и всеми остальными? Он был где-то здесь наверху, а мы все были внизу в той команде. Ему не нужно было тренироваться, как нам. Нам нужно было изучать схемы, понимать, что мы делаем. Айверсон просто знал, как играть в баскетбол.
Если бы ему позволяли, он бы оставался в зале на шесть часов подряд, просто играя. Но тренер Браун всегда все останавливал. И это раздражало Айверсона», – рассказал Линч.
Аллен Айверсон провел в «Филадельфии» 12 сезонов. В 2001 году он получил награду MVP и дошел до финала НБА, где «Сиксерс» проиграли «Лейкерс» (1-4).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Run Your Race
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