Джордж Линч об Аллене Айверсоне: «Он тренировался, но, возможно, на 50%»

Линч рассказал, что Айверсон и так знал, как играть в баскетбол.

«За 12 лет в лиге он был моим лучшим партнером по команде. Тренировался Айверсон, возможно, на 50%. Но он же все равно приходил.

Разница между Айверсоном и всеми остальными? Он был где-то здесь наверху, а мы все были внизу в той команде. Ему не нужно было тренироваться, как нам. Нам нужно было изучать схемы, понимать, что мы делаем. Айверсон просто знал, как играть в баскетбол.

Если бы ему позволяли, он бы оставался в зале на шесть часов подряд, просто играя. Но тренер Браун всегда все останавливал. И это раздражало Айверсона», – рассказал Линч.

Аллен Айверсон провел в «Филадельфии» 12 сезонов. В 2001 году он получил награду MVP и дошел до финала НБА, где «Сиксерс» проиграли «Лейкерс » (1-4).