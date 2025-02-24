Аллен Айверсон: «Не поймите меня неправильно, но Лука играет как черный»

Аллен Айверсон выразил максимальное уважение Луке Дончичу.

«Только не поймите меня неправильно, но Лука играет как черный.

У него есть этот стиль. Он крут на площадке. В его игре есть что-то стритбольное, помимо прочего.

Все замедляется, все эти его движения, мяч в руках, все на мази. Он выжимает максимум», – сказал прославленный игрок НБА о защитнике «Лейкерс ».